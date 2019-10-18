Galatasaray - Real Madrid maçına bilet veriyoruz...

Galatasaray ile Real Madrid Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. 22 Ekim Salı günü saat 22:00'de başlayacak mücadeleye Sarı-Kırmızılı takımın taraftarları büyük ilgi gösteriyor. Galatasaray - Real Madrid mücadelesini tribünden izlemek isteyen taraftarları maça gönderiyoruz...

Bilet kazanmak için dikkatlice okuyun!

Peki Galatasaray - Real Madrid maçına bilet kazanmak için ne yapmanız gerekiyor... Çok basit aşağıda bulunan linki tıklayın ve fanatik instagram hesabını takibe alın. Ayrıca bir arkadaşınızı etiketleyin ve Galatasaray - Real Madrid maçına bilet kazanma şansı yakalayın...

NOT: Galatasaray - Real Madrid maçına bilet kazananlar 21 Ekim Pazartesi günü saat 19:00'da Fanatik sosyal medya hesaplarından açıklanacaktır...

Katılım koşulları...

-Katılımcıların bilet kazanımı için belirtildiği şekilde katılımı gerekmektedir. Kazananlar, Fanatik’in sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

-Bilet kazanan kişinin mutlaka FANATİK'i instagramdan takip etmesi gerekmektedir.

-Bilet kazanımı sonunda talihlilerle iletişim kurulacaktır. Bilet kazanan okurun 'Passolig kart' sahibi olması gerekmektedir.

-Bir kişi birden fazla bilet kazanamaz. Kazanan, bileti bir başka bir kişiye devredemez. Devrettiği takdirde tüm yasal sorumluluk kendisine aittir.

-2019-2020 sezonu PASSOLİG güncellemesi yapılmış olmak zorundadır. Yapılmadıysa bilet verilmeyecektir.

-Talihli stada ulaşımını kendi imkanları ile gerçekleştirecektir. Sadece maç bilet yükleme işlemi tarafımızdan yapılacaktır.

-Kampanyaya katılacak olanların 18 yaşından küçük olmaması gerekmektedir.