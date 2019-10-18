Galatasaray - Real Madrid maçına bilet veriyoruz...
Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray 3. hafta maçında Real Madrid ile Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Dev mücadeleyi tribünde izlemek isteyenler bu haber sizi çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü Fanatik olarak Galatasaray - Real Madrid maçına bedava bilet veriyoruz...
Galatasaray ile Real Madrid Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. 22 Ekim Salı günü saat 22:00'de başlayacak mücadeleye Sarı-Kırmızılı takımın taraftarları büyük ilgi gösteriyor. Galatasaray - Real Madrid mücadelesini tribünden izlemek isteyen taraftarları maça gönderiyoruz...
Bilet kazanmak için dikkatlice okuyun!
Peki Galatasaray - Real Madrid maçına bilet kazanmak için ne yapmanız gerekiyor... Çok basit aşağıda bulunan linki tıklayın ve fanatik instagram hesabını takibe alın. Ayrıca bir arkadaşınızı etiketleyin ve Galatasaray - Real Madrid maçına bilet kazanma şansı yakalayın...
LİNKİ TIKLA FANATİK'İ TAKİBE AL VE BİR ARKADAŞINI ETİKETLEYEREK YARIŞMAYA KATIL
NOT: Galatasaray - Real Madrid maçına bilet kazananlar 21 Ekim Pazartesi günü saat 19:00'da Fanatik sosyal medya hesaplarından açıklanacaktır...
Katılım koşulları...
-Katılımcıların bilet kazanımı için belirtildiği şekilde katılımı gerekmektedir. Kazananlar, Fanatik’in sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.
-Bilet kazanan kişinin mutlaka FANATİK'i instagramdan takip etmesi gerekmektedir.
-Bilet kazanımı sonunda talihlilerle iletişim kurulacaktır. Bilet kazanan okurun 'Passolig kart' sahibi olması gerekmektedir.
-Bir kişi birden fazla bilet kazanamaz. Kazanan, bileti bir başka bir kişiye devredemez. Devrettiği takdirde tüm yasal sorumluluk kendisine aittir.
-2019-2020 sezonu PASSOLİG güncellemesi yapılmış olmak zorundadır. Yapılmadıysa bilet verilmeyecektir.
-Talihli stada ulaşımını kendi imkanları ile gerçekleştirecektir. Sadece maç bilet yükleme işlemi tarafımızdan yapılacaktır.
-Kampanyaya katılacak olanların 18 yaşından küçük olmaması gerekmektedir.