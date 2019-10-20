Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray - Real Madrid maçı öncesi son dakika gelişmesi yaşandı. İspanyol ekibi, Galatasaray ile salı akşamı İstanbul'da oynayacağı mücadelenin kadrosunu resmi hesaplarından duyurdu.

İstanbul kafilesine dahil edilen oyuncular arasında iki önemli eksik bulunuyor. Real'in bu sezonki problemli yıldızlarından Gareth Bale ile orta sahadaki en önemli yıldızı Luka Modriç, karşılaşmanın kadrosunda yer bulamadı. İki oyuncunun yanı sıra Lcas Vasquez de açıklanan kadroda yer bulamadı.

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Real Madrid'in sosyal medya hesaplarından duyurduğu Galatasaray maçı kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Courtois, Areola, Altube

Defans: Carvajal, Militao, Ramos, Varane, Marcelo, Odriozola, Mendy

Orta saha: Kroos, Casemiro, Valverde, James, Isco

Forvet: Hazard, Benzema, Joviç, Brahim, Jr. Vinicius, Rodrygo