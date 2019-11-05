Galatasaray’da varsa yoksa Real Madrid deplasmanı düşünülüyor... Şampiyonlar Ligi’nde A Grubu’nun son sırasında yer alan Sarı- Kırmızılılar, turnuvanın favorilerinden Real Madrid’e karşı İspanya’da mücadele edecek. Bugüne kadar hiçbir Türk takımı, Bernabeu’dan puan çıkarmayı başaramadı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Madrid’de en azından 1 puan elde edip bir tarih yazmaya kararlı. Dev mücadeleye ‘yılın maçı’ gözüyle bakan tecrübeli hoca, İspanya’dan alınacak 1 puanın bile, Galatasaray’ın sadece Avrupa’daki şansını değil, Süper Lig’deki şampiyonluk motivasyonunu yükselteceğini düşünüyor. Terim bunun için kritik karşılaşmaya takımını özel olarak hazırlıyor ve ekstra motive etmeye çalışıyor.

Galatasaray - Real Madrid maçının özeti

Nzonzi ve Marcao dönüyor

Bir yandan da kadro kurgusunu hazırlayan Terim, tıpkı İstanbul’daki maçta olduğu gibi öncelikle savunmayı sağlama alacak. Luyindama, Donk, Marcao üçlüsüyle rakip hücumcuları durdurmayı planlayan Fatih hoca, bekleri de Mariano ve Nagatomo ile güçlendirecek. Orta sahanın defansif yükü Nzonzi’nin omuzlarında olacak. İkinci bölgedeki diğer kurgu konusunda ise henüz son karar verilmiş değil.

Ortadaki joker Ömer Bayram

Lemina’dan çok memnun olan ve yıldız futbolcuya 11’de şans tanıyacak olan Terim, diğer pozisyon için Seri, Ömer ve Belhanda arasında gidip geliyor. Şu an için Ömer’in bir adım önde olduğu ve tecrübeli oyuncunun bir joker pozisyonunda görev üstleneceği gelen haberler arasında. Terim, Ömer’i takım hücuma çıkarken sol önde, savunma yaparken orta sahada oynatmayı düşünüyor.

Belhanda’ya da yer aranıyor

İleride de Babel ile Andone’nin sürekli hareket halinde olarak Real Madrid savunmasını yıpratması ve ileriye çıkmama konusunda zorlaması bekleniyor. Son lig maçında Rizespor’a karşı kulübede oturttuğu Belhanda’yı da 11’de oynatmanın hesaplarını yapan Terim, orta saha varyasyonu için son taktik provaya kadar çeşitli denemelerde bulunacak. Fatih hoca, en ideal 11’i sahaya sürebilmek adına ekibiyle sürekli toplantı halinde.