Galatasaray - Real Madrid bein sports 1 canlı izle

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun 3. haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid’i ağırlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Belçika’nın Club Brugge takımıyla deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada Fransız ekibi PSG'ye sahasında 1-0 yenildi. Grupta averajla üçüncü sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, Real Madrid’i mağlup ederek, iddiasını sürdürmek istiyor. Galatasaray’ın Real Madrid’le oynayacağı üçüncü hafta maçı , gruptaki kaderini de etkileyecek. Olası bir galibiyet, ikinci sıra ve bir üst tura yükselme hedefine bir adım daha yaklaştıracak.

Galatasaray - Real Madrid Avrupa'da yayınlayan kanallar listesi...

Türkiye: beIN SPORTS HD 1, Bein connect, Digiturk Play

İspanya: Movistar Liga de Campeones, Movistar+, Mitele Plus

İngiltere: BT Sport ESPN, BT Sport Live

ABD: Univision NOW, TUDN en Vivo, UniMás, TUDN USA, B/R Live

Nijerya: DStv Now, Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 6 Africa

Peki, Galatasaray - Real Madrid maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Galatasaray - Real Madrid maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

A Grubu’nun diğer maçında Club Brugge, sahasında PSG ile karşılaşacak. Galatasaray-Real Madrid müsabakasıyla aynı saatte başlayacak maç, Belçika’daki Jan Breydelstadion’da oynanacak.

Galatasaray'ın 11'i şu şekilde: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Donk, Seri, Belhanda, Babel, Andone

Galatasaray'ın yedekleri: Okan, Şener, Adem, Selçuk, Ömer, Feghouli, Emre Mor

Real Madrid'in 11'i: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro, Kroos, Valverde; Rodrygo, Hazard, Benzema

Galatasaray - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Türk Telekom Stadı’nda bu akşam saat 22.00’de başlayacak mücadeleyi, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1’den naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında 13 kez şampiyonluk yaşayarak bu alanda rekoru elinde bulunduran Real Madrid ise A Grubu’nda 2 maçta 1 puan alabildi. Eski performansından uzak bir görüntü sergileyen eflatun-beyazlı takım, averajla son sırada kaldı.

Galatasaray ile Real Madrid 8. randevuda

Galatasaray, Real Madrid ile bugüne kadar resmi maçlarda 7 kez karşı karşıya geldi. İki takım ilk müsabakalarına 25 Ağustos 2000 tarihinde UEFA Süper Kupa’da çıktı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar uzatmalarda Mario Jardel’in attığı altın golle kazanmış ve kupaya uzanan taraf olmuştu.

Son müsabaka ise UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 27 Kasım 2013’de İspanya’da oynandı ve Madrid temsilcisi 4-1 kazandı. Galatasaray ile Real Madrid arasında oynanan 7 karşılaşmada sarı-kırmızılılar 3, eflatun-beyazlılar da 4 kez sahadan galip ayrıldı. Aslan 10 gol atarken, kalesinde 21 gol gördü.

İspanyollar ile 31 kez karşılaştı

Galatasaray, İspanyol takımları ile bugüne kadar 31 mücadele etti. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 8 kez sahadan galip ayrılırken, 17 defa da rakiplerine mağlup oldu. 6 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Bu maçlarda Galatasaray 31 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 57 gole engel olmadı.

Galatasaray, Terim yönetimindeki 75. Avrupa maçına çıkacak

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında yarın İspanya’nın Real Madrid takımını ağırlayacak Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarındaki 75. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılı takımı Süper Lig’de son 2 sezon şampiyonluğa taşıyarak UEFA Şampiyonlar Ligi’ne götüren Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle de dikkati çekiyor.

Galatasaray, Fatih Terim idaresinde Avrupa kupalarında 74 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım, 66 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 30’unu kazanırken, 16’sında berabere kaldı, 28’ini ise mağlubiyetle tamamladı. Tecrübeli teknik adam yönetimindeki Galatasaray’ın, Avrupa kupası müsabakalarından attığı ve yediği gollerde eşitlik bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, rakip filelere gönderdiği 103 gole karşılık, kalesinde aynı sayıda gol gördü.

Şampiyonlar Ligi’nde 50. maç

Real Madrid müsabakası, Galatasaray’ın Fatih Terim idaresindeki 50. UEFA Şampiyonlar Ligi maçı olacak. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde geride kalan 49 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 14 kez kazanırken, 10 kez berabere kaldı, 25 kez de mağlup oldu.

UEFA Kupası’nda şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attı. Galatasaray, Fatih Terim ile 1999-2000 sezonunda finalde Arsenal’i geçerek UEFA Kupası şampiyonluğuna ulaştı ve Avrupa’daki ilk kupasını kazandı. Tecrübeli teknik adam idaresinde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de başarılı bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, Terim ile Avrupa kupalarında Real Madrid, Juventus, Manchester United, Paris Saint-Germain, Milan ve Borussia Dortmund gibi önemli ekipler karşısında zafer yaşadı.

Real Madrid’de son durum

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında yarın Galatasaray’a konuk olacak İspanyol ekibi Real Madrid, Avrupa’da bu sezon 1 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. Paris Saint Germain’a deplasmanda 3-0 yenilen Madrid, evinde Club Brugge ile de 2-2 berabere kaldı.

Ligde ilk yenilgisini aldı

İspanyol ekibi, La Liga’da geride kalan 9 haftada ilk yenilgisini geçtiğimiz cumartesi günü Mallorca deplasmanında aldı. Real Madrid, 9 hafta sonunda ligde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda aldığı 18 puanla lider Barcelona’nın ardından ikinci sırada bulunuyor.

Yaz transferinde 307 milyon Euro harcadı

Fransız teknik adam Zinedine Zidane’nın çalıştırdığı Real Madrid’in futbolcularının toplam piyasa değeri 1 milyar 200 milyon Euro olarak dikkat çekiyor. Eflatun-beyazlılar, yaz transfer döneminde de tam 307 milyon Euro harcadı. Yaptığı transferler içerisinde en fazla parayı Eden Hazard’a veren Madrid ekibi, Belçikalı futbolcuyu kadrosuna katmak için kulübü Chelsea’ye 100 milyon Euro ödedi.

Real Madrid’in 21 kişilik kamp kadrosunda Luka Modric, Gareth Bale ve Luca Vazquez sakatlıkları sebebiyle yer almadı.