G.Saray'da transfer bombaları ardı ardına patlamaya başladı. Dün Seri'yi İstanbul'a getiren sarıkırmızılılar için dünyaca ünlü golcü Falcao ismi ön plana çıktı. Aslan'ın Kolombiyalı forvet ile her konuda anlaştığı, kulübü Monaco ile görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Galatasaray, 33 yaşındaki oyuncunun 7 milyon Euro'luk maaşının 3.5 milyon Euro'sunu kendisi ödeyecek. Monaco'nun oyuncu için 3 milyon Euro bonservis bedeli istediği ifade edildi.

HAFTADA 187 BİN EURO KAZANIYOR

Bu arada Fransa basını Falcao için devreye giren son kulübün Porto olduğunu yazarken İspanyollar ise Espanyol'un oyuncu için zemin aradığını iddia etti. Monaco'da haftalık 187 bin Euro kazanan Falcao için teknik direktörü Jardim, "Bizim için değerli bir oyuncu. Ama maliyeti çok yüksek" demişti. Falcao'nun sözleşmesi 2020 Mayıs'ta bitiyor.

(Sabah)