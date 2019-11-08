Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, PTT’yi 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Nurper Özbar, Aylin Turnaoğlu
Galatasaray HDI Sigorta: Belien, Çağla Akın, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk, Güldeniz Önal (Derya Çayırgan, Cansu Çetin, Melike Çadır)
PTT: Janset Cemre Erkul, Polen Ünver, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç, Tagle (Ceren Önal, Aslı Koçoğlu, Yağmur Karaoğlu, Dolunay Çetinkaya, Ceren Çağlar Baysal)
Setler: 25-17, 25-23, 27-25
Süre: 81 dakika (21, 29, 31)