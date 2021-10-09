MENÜ

Galatasaray-PTT maç sonucu: 1-3

Misli.com Sultanlar Ligi’nin ilk haftasında Galatasaray, PTT’ye 3-1 mağlup oldu.

09 Ekim 2021, Cumartesi 18:16 Son Güncelleme:
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Galatasaray-PTT maç sonucu: 1-3

Misli.com Sultanlar Ligi’nin ilk haftasında Galatasaray , PTT’ye 3-1 mağlup oldu.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül

Galatasaray: Gamze Kılıç, Sude Hacımustafaoğlu, Fatma Beyaz, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec (Gizem Güreşen, Nilay Karaağaç, İlkin Aydın, Bihter Dumanoğlu, Beren Yeşilırmak, Esra Demirkıran)

PTT: Ceren Domaç, Dimitrova, Rousseaux, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan, Campos (Simay Kurt, Merve Tanyel, Ece Morova)

Setler: 19-25, 21-25, 25-21, 19-25

Süre: 114 dakika (25, 30, 31, 28)

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