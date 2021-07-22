Galatasaray , UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında PSV Eindhoven ile Hollanda'da kozlarını paylaşıyor. İspanyol hakem Alejandro Hernandez'in yönettiği karşılaşma Philips Stadı'nda oynanırken temsilcimiz karşılaşmayı 5-1 geride tamamladı. Önümüzdeki hafta oynanacak rövanş maçı öncesi işini mucizelere bırakan Sarı Kırmızılı ekipte taraftarlar, Galatasaray'ın nasıl tur atlayacağını ve gruplara nasıl kalacağını google üzerinden araştırıyor.

Galatasaray PSV'yi nasıl eler? Galatasaray nasıl tur atlar?

Bu sene değişen kuralla birlikte deplasman golü avantajı kaldırıldı. Galatasaray, rövanşı 4 farklı kazanrsa maç uzayacak. Fatih Terim ve öğrencilerine tur için en az 5 farklı galibiyete ihtiyaç var.

Deplasman golü kuralı geçerli mi?

Yapılan düzenlemeye göre gelecek sezondan itibaren, UEFA bünyesindeki kulüp organizasyonlarında deplasman golü kuralı geçerli olmayacak. İki takımın iki ayakta aynı sayıda gol atması durumunda karşılaşmalar doğrudan 15'er dakikalık iki uzatma devresine, eşitliğin bozulmaması halinde penaltı vuruşlarına taşınacak.

Deplasman golü ne zaman kaldırıldı?

UEFA, deplasman golü kuralını 2020-21 sezonundan itibaren kaldırıldı. Deplasman golü kuralı çift maçlı eleme sistemine göre oynanan turlarda, iki maç toplamında elde edilen sonuçların eşit olması durumunda devreye giriyordu. Bu iki takımdan hangisi deplasmanda daha fazla gol atmışsa, bir üst tura yükseliyordu. 1965’ten bu yana uygulanan deplasman golü kuralı, son zamanlarda ise eskisi kadar gerekli olmadığı gerekçesiyle eleştiriliyordu. Bu konudaki endişeleri paylaşan UEFA da yayınladığı açıklamayla 2021-22 sezonundan itibaren bu kuralın uygulanmayacağını duyurdu.

Galatasaray gruplara nasıl kalır?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için 2. ve 3. ön elemenin yanı sıra Play Off turunu geçmesi gerekecek. Sarı-kırmızılılar, PSV Eindhoven'ı geçmesi halinde Avrupa arenasındaki turnuvalardan birine grup aşamasından katılmayı garantileyecek. Sarı Kırmızılılar, Hollanda temsilcisi karşısında 2. ön eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.

Galatasaray - PSV rövanş maçı ne zaman ve saat kaçta?

İki takım arasındaki rövanş maçı 28 Temmuz Çarşamba günü TSİ 21:00'de oynanacak. Türk Telekom Stadı'nda zeminin yenilenmesi nedeniyle karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.