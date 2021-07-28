Galatasaray PSV şifresiz canlı yayın... GS PSV maçı canlı yayın

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'na büyük bir hayal kırıklığıyla başlayan ve ilk maçta PSV'ye 5-1 kaybeden Galatasaray , rakibini rövanş maçında konuk ediyor. İlk maçta büyük bir şok yaşayan Galatasaray'ın tur için en az 5 farklı galibiyete ihtiyacı var. Türk Telekom Stadı'nda zeminin yenilenmesi nedeniyle karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanıyor. Sarı Kırmızılılar, Hollanda temsilcisi karşısında 2. ön eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.

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Galatasaray'ın PSV maçı ilk 11'i: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Aytaç, Emre Kılınç, Sekidika, Barış Alper, Kerem, Mohamed

PSV'nin Galatasaray maçı ilk 11'i: Drommel, Mwene, Max, Boscagli, Ramalho, Sangare, Van Ginkel, Gotze, Gakpo, Madueke, Zahavi

Galatasaray - PSV maçı hangi kanalda?

Avrupa yolculuğunda ilk maçında Hollanda’da ummadığı bir sonuç alan Galatasaray, rövanş maçında İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda PSV Eindhoven’i konuk edecek. Saat 20.00’de D-Smart Spor Smart’ta maç önü özel programıyla başlayan futbol heyecanı 21.00’de maç ve sonrasında özel röportajlarla gece yarısına kadar sürecek. Aykut Aydın ve Melih Gümüşbıçak’ın anlatımda olacağı gecede eski futbolcu Yalçın Ayhan maç önü ve sonu yorumlarıyla karşınızda olurken, Ömer Saraç özel röportajlar gerçekleştirecek.

Düdük Davide Massa'da

Galatasaray-PSV maçını İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. Karşılaşmada Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak.

Galatasaray PSV'yi nasıl eler? Galatasaray nasıl tur atlar?

Bu sene değişen kuralla birlikte deplasman golü avantajı kaldırıldı. Galatasaray, rövanşı 4 farklı kazanırsa maç uzayacak. Fatih Terim ve öğrencilerine tur için en az 5 farklı galibiyete ihtiyaç var.

Galatasaray nasıl gruplara kalır?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için 2. ve 3. ön elemenin yanı sıra play-off turunu geçmesi gerekecek. Sarı-kırmızılılar, PSV Eindhoven'ı geçmesi halinde Avrupa arenasındaki turnuvalardan birine grup aşamasından katılmayı garantileyecek. Sarı Kırmızılılar, Hollanda temsilcisi karşısında 2. ön eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.

Biletler genel satışa sunuldu

Sarı-Kırmızılı ekibin PSV Eindhoven maçının biletleri, genel satışa da sunuldu. Galatasaray takımının taraftarı ile buluşması, ilk maçta alınan skor nedeniyle coşkulu beklentiyi azaltsa da Sarı-Kırmızılılar'ın biletlere ilgi gösterdiği ve Başakşehir'deki karşılaşmada tribünlerin dolabileceği belirtildi.

Deplasman golü kuralı geçerli mi?

Yapılan düzenlemeye göre gelecek sezondan itibaren, UEFA bünyesindeki kulüp organizasyonlarında deplasman golü kuralı geçerli olmayacak. İki takımın iki ayakta aynı sayıda gol atması durumunda karşılaşmalar doğrudan 15'er dakikalık iki uzatma devresine, eşitliğin bozulmaması halinde penaltı vuruşlarına taşınacak.