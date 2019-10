Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci haftasında Fransız ekibi Paris Saint Germain ile karşılaşacak. Grupta geride kalan 1 müsabakada sarı-kırmızılılar, 1 puanla üçüncü sırada yer alırken, PSG ise 3 puanla zirvede bulunuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon ilk maçını Belçika deplasmanında Club Brugge ile oynayan Galatasaray rakibi ile golsüz berabere kaldı. Paris Saint Germain ise ilk maçta grubun güçlü ekiplerinden Real Madrid’i evinde 3-0 yendi. Sarı-kırmızılı ekip Avrupa kupalarında çıktığı son 27 karşılaşmada sadece iki kez kazandı. Avrupa’daki son galibiyetini geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde Lokomotiv Moskova karşısında elde eden Galatasaray, taraftarı önünde kazanarak şeytanın bacağını kırmak istiyor.

Peki, Galatasaray - PSG maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Galatasaray - PSG maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Galatasaray - PSG maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Türk Telekom Stadı’nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00’de başlayacak. Kritik mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Galatasaray - PSG muhtemel 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao

PSG: Navas, Meunier, Silva, Diallo, Bernat, Verratti, Marquinhos, Gueye, Di Maria, Mbappe, İcardi

Düdük Marciniak'ta

Mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak’ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.

Galatasaray - PSG maçının bilet fiyatları

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray ile PSG arasında oynanacak maçın bilet fiyatları, Fenerbahçe derbisi için belirlenen rakamlarla benzerlik gösterse de bazı kategorilerin biraz daha ucuz olması dikkat çekti.

175 TL’den başlayan fiyatlar, 1500 TL’ye kadar yükselirken, birinci, ikinci ve üçüncü kategoriler aynı fiyatla satılıyor. Dördüncü kategori, 1200’den 1000 TL’ye, diğer üç kategori 100 TL daha ucuza alıcı buluyor. Sekiz ve dokuzuncu kategoriler derbiyle aynı, on, onbir ve onikinci kategoriler ise 25 TL daha ucuz.

Mario Lemina, PSG maçında yok

Galatasaray'da Lemina şoku yaşandı. Sarı kırmızılı kulüp, sağ uyluk fasyasında kanama tespit edilen Mario Lemina'nın PSG maçının kamp kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

PSG'nin yıldızı Neymar cezalı

Galatasaray maçına Paris Saint-Germain, Brezilyalı yıldızı Neymar’dan yoksun çıkacak. Neymar, PSG’nin Manchester United ile karşılaştığı Şampiyonlar Ligi 2018-19 sezonu son 16 turu rövanş maçında, rakip takım lehine Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına gittikten sonra penaltı veren hakemin kararına "rezalet" yorumunu yaptığı için ceza almıştı. Neymar, UEFA’nın 2 maça indirdiği cezayı Galatasaray maçıyla tamamlayacak.

Cavani, Galatasaray maçı kadrosuna dahil edilmedi

Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain’in (PSG), UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci haftasında yarın Galatasaray’a konuk olacağı maçın kafilesinde sakatlığı bulunan golcü futbolcu Edinson Cavani’ye yer verilmedi. Kulüpten yapılan açıklamada, Alman teknik direktör Thomas Tuchel’in 21 kişilik maç kafilesi duyuruldu. Paris ekibinde Galatasaray ile oynayacak maç öncesi kart cezası bulunan Brezilyalı yıldız Neymar’ın yanı sıra sakatlıkları nedeniyle Uruguaylı forvet Edinson Cavani, Alman orta saha oyuncusu Julian Draxler, Alman stoper Thilo Kehrer ve Fransız sağ bek Colin Dagba, kafileye dahil edilmedi. Sakatlıklarını atlatan Fransız hücum oyuncusu Kylian Mbappe ve Arjantinli forvet Mauro Icardi ise maç kadrosunda yer aldı.

Galatasaray, Fransa futbolunu bilen futbolculara sahip

Sarı-kırmızılı takımın kadrosunda Fransa futbolunu yakından tanıyan isimler yer alıyor. Kariyerlerinde daha önce çeşitli Fransız takımlarında forma giymiş 8 futbolcu yer alıyor. Daha önce Fransız takımlarında forma giymiş Galatasaraylı futbolcular şöyle: "Mariano (Bordeaux), Michael Seri (Nice), Belhanda (Montpellier-Nice), Lemina (Lorient-Marsilya), Jimmy Durmaz (Toulouse), Sofiane Feghouli (Grenoble), Nzonzi (Amiens), Falcao (Monaco)"

Avrupa kupalarında 281. maç

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 280 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 99 kez sahadan galip ayrılırken, 107 defa da rakiplerine mağlup oldu. 74 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan 280 maçta Cimbom, rakip fileleri 376 kez havalandırırken, kalesinde ise 414 gol gördü. Maçtan galip ayrılması durumunda Aslan, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini alacak.

Şampiyonlar Ligi’ndeki 112. müsabaka

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar 111 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakaların 28’inden galibiyetle ayrılırken, 55 defa da rakiplerine boyun eğdi. 28 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray, attığı 111 gole karşın kalesini 183 gole kapatamadı.

Avrupa’daki galibiyet hasreti 8 maç

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son galibiyeti geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında aldı. Sarı-kırmızılılar, sahasındaki karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etti. Aslan bu müsabakanın ardından 6 Şampiyonlar Ligi, 2 de Avrupa Ligi maçından galip ayrılamadı (5 mağlubiyet, 3 beraberlik).

En son 2001’de rakip

Galatasaray, Paris Saint Germain ile bugüne kadar resmi maçlarda 4 kez karşı karşıya geldi. İki takım ilk karşılaşmalarını UEFA Kupa Galipleri Kupası’nda 17 Ekim 1996 tarihinde İstanbul’da oynadı ve sarı-kırmızılılar mücadeleyi 4-2 kazandı. Son müsabaka ise UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 13 Mart 2001’de Fransa’da yapıldı. Bu maçtan PSG 2-0 galip ayrıldı.

Galatasaray ile Paris Saint Germain arasında oynanan 4 karşılaşmada iki takım da 2 galibiyet aldı. Aslan 5 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü.

Fransızlar ile 17 kez karşılaştı

Galatasaray, Fransız takımları ile bugüne kadar 17 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 6 kez sahadan galip ayrılırken, 7 kez de rakiplerine mağlup oldu. 4 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Bu maçlarda Galatasaray 19 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 28 gole engel olmadı.

Galatasaray, Terim yönetiminde 74. Avrupa maçına çıkıyor

Sarı-kırmızılı takımı Süper Lig’de son 2 sezonda şampiyonluğa taşıyarak UEFA Şampiyonlar Ligi’ne götüren Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle de dikkati çekiyor. Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 73 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım, 66 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 30’unu kazanırken, 16’sında berabere kaldı. Galatasaray, Terim’in teknik direktörlüğündeki 27 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı. Tecrübeli teknik adamın teknik direktörlüğünde Avrupa kupalarındaki maçlarda 103 gol kaydeden sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 102 gol gördü.

Galatasaray’ın Avrupa kupalarında Fatih Terim idaresindeki performansı şöyle:

Şampiyonlar Ligi’de 48 maç

Galatasaray, Terim’in teknik direktörlüğünde Şampiyonlar Ligi’nde 48 karşılaşma oynadı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki 48 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 14 kez kazanırken, 10 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, 24 karşılaşmayı ise mağlubiyetle tamamladı.

Galatasaray’ın Fatih Terim yönetiminde Şampiyonlar Ligi’nde 9 sezondaki performansı şöyle:

Sezon O G B M A Y P

1997-98 6 1 1 4 4 11 4

1998-99 6 2 2 2 8 8 8

1999-00 6 2 1 3 10 13 7

2002-03 6 1 1 4 5 10 4

2003-04 6 2 1 3 6 8 7

2012-13 10 5 2 3 14 14 17

2013-14 1 0 0 1 1 6 0

2018-19 6 1 1 4 5 8 4

2019-20 1 0 1 0 0 0 1

UEFA Kupası’nda şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında büyük başarılara imza attı. Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim ile 1999-2000 sezonunda finalde Arsenal’i geçerek UEFA Kupası’nda şampiyonluğa ulaştı ve Avrupa’daki ilk kupasını kazandı. Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de başarılı bir performans ortaya koydu ve çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, Terim ile Avrupa kupalarında Real Madrid, Juventus, Manchester United, Paris Saint-Germain, Milan ve Borussia Dortmund gibi önemli ekipler karşısında zafer yaşadı.

Adeta galibiyeti unuttu

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun ikinci haftasında Paris Saint Germain’i konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında son dönemlerde adeta galibiyeti unuttu. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı son 27 karşılaşmada sadece iki kez taraftarına galibiyet sevinci yaşattı. Galatasaray, 2013-2014 sezonundaki Juventus galibiyetinin ardından oynadığı 27 Avrupa kupası müsabakasında rakiplerine iki kez üstünlük kurabildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2014-2015 sezonunda Anderlecht, Arsenal ve Borussia Dortmund ile aynı grupta yer alan sarı-kırmızılılar, o sezon galibiyet sevinci yaşayamazken, grubu 5 yenilgi ve bir beraberlikle noktaladı. Juventus maçı sonrası Avrupa’da 10 maçta galibiyet yaşayamayan sarı-kırmızılılar, 2015-2016 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında Benfica’yı İstanbul’da 2-1 mağlup ederek bu şanssızlığına son verdi.

Benfica maçı sonrası yine Avrupa’da istediği sonuçlara ulaşamayan Galatasaray, sonraki 7 müsabakada galibiyet yüzü göremedi. Avrupa kupalarındaki galibiyet hasretini geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nin ilk maçındaki Lokomotiv Moskova’yı 3-0 yenerek noktalayan sarı-kırmızılı takım, bu sonucun ardından yine kötü sonuçlara imza attı. Galatasaray, Lokomotiv Moskova galibiyetinin ardından geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki 5 karşılaşmada bir beraberlik alıp, 4 kez mağlup oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ardından Avrupa Ligi’nde iki karşılaşmaya çıkan Galatasaray, birer beraberlik ve yenilgiyle Avrupa defterini kapattı.

Takım, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile berabere kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarındaki son 27 maçında iki kez kazanırken, 16 defa mağlup oldu. Galatasaray, söz konusu dönemdeki 9 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.