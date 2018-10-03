Temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi D Grubu son hafta maçında Portekiz'in Porto takımını konuk ediyor. Sarı-Kırmızılı takım deplasmanda çok iyi oynamasına rağmen 1-0 yenildiği Porto'yu bu kez Türk Telekom Stadı'nda mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek istiyor. Galatasaraylı taraftarlar ve futbol severler "Galatasaray-Porto maçı hangi kanalda, saat kaçta?" Sorusunun cevabını arıyor. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen izleyiciyle buluşuyor. Dev maç ayrıca CBC Sport ekranlarından da yayınlanıyor. Dünyada yayınlanan birçok spor etkinliği Azerbaycan kanalı üzerinden takip edilebiliyor. Mücadeleleri izlemek isteyen spor severler “CBC Sport nasıl izlenir?” sorusunun yanıtını arıyor. İşte, CBC Sport uydu frekans bilgileri…

CBC SPORT NASIL İZLENİR?

CBC Sport TV kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın. Uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11134 sayısını girin. Polarizasyon kısmında H - Yatay seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz CBC Sport TV yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.

CBC SPORT UYDU VE FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500