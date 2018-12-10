Galatasaray - Porto maç sonucu: 2-3

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son hafta maçında Portekiz temsilcisi Porto’yla karşılaştı.

10. dakikada Galatasaraylı futbolcular penaltı bekledi. Belaruslu hakem Kulbakov, yardımcısıyla konuştuktan sonra ofsayt kararı verdi.

14. dakikada Galatasasaray, Eren Derdiyok ile gole çok yaklaştı. Top az farkla auta gitti.

17. dakikada Porto, Felipe'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

20. dakikada rakibiyle kafa kafaya çarpışan Maicon, baygınlık geçirdi. Daha sonra Maicon, oyuna devam etti.

GOLLER PEŞ PEŞE!

42. dakikada Porto, Marega'nın penaltıdan attığı golle skoru 2-0'a taşıdı.

45. dakikada Galatasaray, Feghouli'nin penaltıdan attığı golle skoru 2-1'e getirdi.

İlk yarı Porto'nun 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI HIZLI BAŞLADI!

İkinci yarıya başlarken Galatasaray'da Ryan Donk çıktı, Henry Onyekuru oyuna girdi.

49. dakikada Eren Derdiyok'un pasında topla buluşan Rodrigues'in şutu kalecide kaldı.

56. dakikada Feghouli'nin yerden ortasında, Onyekuru uygun durumda topu dışarı attı.

57. dakikada Porto, Oliveira'nın attığı golle skoru 3-1'e getirdi.

59. dakikada Eren Derdiyok, kale sahası önünde topa kötü vurdu ve top auta çıktı.

65. dakikada Galatasaray, Eren Derdiyok'un attığı golle skoru 3-2'ye getirdi.

PENALTI KAÇTI!

67. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Topun başında geçen Feghouli'nin penaltısı direkten döndü.

85. dakikada Feghouli'nin ortasında Onyekuru kafayı vurdu ancak top dışarı gitti.

87. dakikada Fernando ve Marega sarı kart gördü.

Galatasaray, Porto'ya 3-2 yenildi. Grubun diğer maçında Schalke, Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti ve Sarı-Kırmızılı ekip grubu 3. bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı!

Porto ve Schalke, Devler Ligi'nde son 16'ya kaldı. Lokomotiv Moskova ise grubu 3 puanla sonuncu tamamladı.

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