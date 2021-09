Galatasaray 'ın patentli ürünlerin suistimalini önlemek ve marka değerini korumak amacıyla harekete geçen sarı-Kırmızılı kulüp hukuki mücadele başlattı.

Türkiye'nin dört bir yanındaki hukuk bürolarıyla yapılacak olan ortak çalışma neticesinde, Galatasaray markasını yasa dışı kullanan mercilerin tespiti ve bunlar hakkında hukuki aksiyon alınacağı ifade edildi. Bu kapsamda Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde taklit markalı ürünlerle ilgili Başkan Yardımcısı Av. Dr. Rezan Epözdemir, Yönetim Kurulu Üyesi Abdulvahap Gazi Tanrıverdi ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen hukukçularla birlikte kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi.









"TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN GALATASARAY'LA BİRLİKTE ÇALIŞACAK OLAN HUKUK BÜROLARI BİR ARAYA GELDİ"

Başkan Yardımcısı Av. Dr. Rezan Epözdemir, amaçları ve toplantının içeriği ile ilgili şu bilgilendirmeyi yaptı:

"Biz Galatasarayımızın yeni dönem aksiyon planı ile ilgili bir çalışma yaptık. Bu bir arama toplantısı. Türkiye'nin dört bir yanından Galatasaray'la birlikte çalışacak olan hukuk büroları bir araya geldi. Hemen hemen bütün bölgelerden hukukçu arkadaşlarımız var. Bu hukuk bürolarının tamamıyla marka hakkında tecavüz ve taklit markalı ürünlerle ilgili bir arama çalışması yapıyoruz. Bir yol haritası belirliyoruz. Yeni dönemde Galatasaray kendi markasını sonuna kadar koruyacak bir anlayışı egemen kılmaya çalışıyor. Maç günleri stat etrafında ve günlük hayatın olağan akışı içerisinde ne yazık ki taklit markalı birçok ürünle karşılaşabiliyoruz. Bununla ilgili hem hukuk birimi hem mağaza birimi ciddi bir çalışma ve tespit yapıyor. Bunlarla ilgili arama-el koyma kararları alınıyor. Bu kararlar infaz ediliyor. Galatasaray'ın arması, renkleri, alameti farikası ile ilgili yapılabilecek her türlü izinsiz, lisanssız kullanım, her türü tecavüz, iltimasa mahal veren her türlü kullanım, ayırt ediciliği olmayan her türlü kullanım karşısında Galatasaray yeni dönemde, yeni bir çalışmayla sonuna kadar hak arama özgürlüğünü kullanacak. Hukuki mücadelesini yürütecek. Bugün yapılan toplantıda bunun hukuki tezahürü olarak an itibarıyla ülkenin dört bir yanında, 20 tane hukuk bürosuyla anlaştık. Bu hukuk büroları Türkiye'nin dört bir yanında Galatasaray ile ilgili taklit ürünler için hukuki aksiyonlarını alacak, hak arama özgürlüğünü kullanacak, tazminat ve ceza davalarını ikame edecek ve arama, el koyma kararlarıyla bu ürünlerin toplanmasına, el konulmasına ve müsadere edilmesine dair ciddi bir çaba ortaya koyacak. Yeni dönemde bir uzlaşma kültürüyle, daha geniş bir etkiyle, Türkiye'nin tamamında böyle bir koruma mantığını egemen kılmaya çalıştık. Markamızı korumak için sonuna dek hukuki mücadelemiz devam edecek. Hakeza Vahap Bey'in önderliğinde Mağazacılık da bu konuyla ilgili etkin bir çalışma yürütüyor. Mağazacılık da bu işin merkezi olarak bu taklit markalı ürünlerle ilgili işin lojistik ve tespit kısmında yer alacak. Hukuk kısmıyla birlikte hak arama özgürlüğümüzü kullanıp yeni dönemde markamızla ilgili hem algı hem de koruma stratejimiz noktasında çok farklı bir anlayışı egemen kılacağız."

"İHBAR HATTI KURACAĞIZ"

"Mevcut yönetim, kıymetli yönetim kurulu üyemiz Vahap Tanrıverdi, Sayın Başkanımız Burak Elmas önderliğinde yeni dönemde bir ihbar hattı kuracağız. Taklit markalı ürünlerle ilgili bu ihbar hattına başvurulması gerektiğini söyleyeceğiz. Mağazacılık bu konuda bir çalışma yapıyor. Aynı zamanda Türkiye'nin dört bir yanındaki hukuk bürolarımızla hem yönetici nezdinde hem de parekende-toptan satıcı nezdinde Galatasaray markasına halel getiren, tecavüz eden, haksız ve hukuka aykırı lisans olmaksızın kullanan, taklit markalı ürün yaratan ve bu suretle Galatasarayımızın marka değerine zarar veren bütün ilgililer hakkında hukuk devletinin gereği olarak hak arama özgürlüğümüzü kullanacağız. Bugün bunun ilk toplantısı yapıldı. Önümüzdeki günlerde daha ciddi gelişmeler olacak. Biz bu arama-el koyma çalışmalarında kayıt alıp caydırıcı olması açısından, ıslah edici etkisi olması açısından Mağazacılık vesilesiyle tüm Galatasaray bileşenlerine, tüm 30 milyonluk Galatasaray ailesinin dikkatlerine sunacağız."

DHA