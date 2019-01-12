Galatasaray Ozan Kabak için masaya oturuyor

Roma’nın 9 milyon Euro’luk teklifinin ardından, Stuttgart da 18’lik stoper için kesenin ağzını açtı. Sarı- Kırmızılı yönetim, bu hafta teklifin detaylarını görüşecek.

12 Ocak 2019, Cumartesi 06:36
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Galatasaray Ozan Kabak için masaya oturuyor

Fatih hocanın en azından sezon sonuna kadar kalmasını istediği, kendi röportajında da bu düşünceye katıldığını açıklayan Ozan Kabak’ın peşini, Avrupa kulüpleri bırakmıyor.

Son olarak Stuttgart’ın, hafta içinde Galatasaray’a 11 milyon Euro’luk teklif getirdiği öğrenildi. Roma’nın 9 milyon Euro’luk teklifini 11 milyona çıkaran Alman kulübüne henüz bir cevap verilmedi.

Sarı-Kırmızılılar’ın bu teklifi kabul etme ihtimali oldukça yüksek. Ancak plan, Stuttgart’la görüşerek, oyuncunun sezon sonuna kadar Galatasaray’da kalmasını sağlamak. Görüşmelerin önümüzdeki hafta netleşmesi bekleniyor

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