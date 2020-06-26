Galatasaray Oumar Niasse ile görüşmelere başladı

Oumar Niasse, 2014’te Akhisar’dan Lokomotiv Moskova’ya transfer olmuştu. Türkiye’den ayrıldıktan sonra neredeyse her transfer sezonunda golcü oyuncunun adı Galatasaray ile anıldı. Transfer dönemi yaklaşırken, Niasse iddiaları da yeniden ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar’ın, Everton ile sözleşmesi sona erecek olan 30 yaşındaki forvetle görüşmelere başladığı öne sürüldü.

2013-2014 sezonunda Akhisarspor forması giyen 30 yaşındaki Nijeryalı forvet Niasse, Lokomotiv Moskova macerasının ardından 2016’da transfer olduğu Everton’da fazla forma şansı bulamamıştı.



