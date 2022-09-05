Transferin son günü olan 8 Eylül'e kadar kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray için Osame Sahraoui iddiası ortaya atıldı.

Marcao gitti Abdülkerim geldi

Transfer döneminde hareketleri günler geçiren Galatasaray, Brezilyalı stoperi Marcao'yu Sevilla'ya gönderirken yerini Konyaspor 'dan Abdülkerim Bardakcı ile doldurdu. Savunmanın sağına Lyon'dan Dubois gelirken geçtiğimiz günlerde Omar Elabdellaoui ile yollar ayrılmıştı.

Hücumda büyük hareketlilik

Feghouli, Arda Turan, Babel, Halil Dervişoğlu, Morutan, Mostafa Mohamed ve Diagne'nin Galatasaray'dan ayrılmasının ardından transferde hareketli günler başladı. Orta sahaya Arsenal'den Lucas Torreira, Porto'dan Sérgio Oliveira ve AZ Alkmaar'dan da Fredrik Midtsjö transfer edilerek kadro güçlendirildi. Ardından hücum hattına Seferovic ve Dries Mertens takviyeleri gelmişti.

Son iddia Osame Sahraoui

Kerem ve Yunus'a alternatif arayan Galatasaray'da ismi basına düşen son isim ise Norveçli futbolcu Osame Sahraoui oldu. Valerenga forması giyen Sahraoui'nin transferi hakkında menajerinden de açıklama geldi.

"Galatasaray'ın ilgisi var"

Norveç basınına konuşan Osame Sahraoui'nin menajeri Mohammed Fellah, futbolcunun son haftalarda artan performansının ardından Galatasaray'ın ilgisinin arttığını ifade etti. Fellah, 'Sahraoui ile ilgilenen birçok kulüp var. Bunlardan birisi de Galatasaray. Ancak bu transfer için acelemiz yok' ifadelerini kullandı.