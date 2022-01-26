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Galatasaray, Orel Mangala'nın menajeri ile görüşecek

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da Stuttgart'tan Orel Mangala transferinde son dakika gelişmesi yaşandı. Sarı-Kırmızılı ekip, Mangala'nın manejeri ile masaya oturacak.

26 Ocak 2022, Çarşamba 16:55 Son Güncelleme:
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Galatasaray, Orel Mangala'nın menajeri ile görüşecek

Galatasaray , Stuttgart'ın genç yıldızı Orel Mangala'yı kiralamak için resmi girişimlere başlamıştı. Mangala transferinde yeni bir gelişme yaşandı.

Galatasaray, Orel Mangala'nın transferini bitirmek için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı yönetim bugün oyuncunun menajeri ile görüşecek.

Orel Mangala kimdir?

Belçika'nın Brüksel kentinde 8 Mart 1998 yılında dünyaya gelen Mangala, 23 yaşında ve önlibero olarak Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart forması giyiyor. Belçika ve Kongo vatandaşlığı olan Mangala, Belçika milli takımının alt yaşlarında oynadı.

Kaynak: Ajansspor

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