Galatasaray , Stuttgart'ın genç yıldızı Orel Mangala'yı kiralamak için resmi girişimlere başlamıştı. Mangala transferinde yeni bir gelişme yaşandı.

Galatasaray, Orel Mangala'nın transferini bitirmek için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı yönetim bugün oyuncunun menajeri ile görüşecek.

Orel Mangala kimdir?

Belçika'nın Brüksel kentinde 8 Mart 1998 yılında dünyaya gelen Mangala, 23 yaşında ve önlibero olarak Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart forması giyiyor. Belçika ve Kongo vatandaşlığı olan Mangala, Belçika milli takımının alt yaşlarında oynadı.

Kaynak: Ajansspor