Galatasaray, Onyekuru’nun bonservisini istiyor

Galatasaray’ın Lemina gibi transferinde geç kalmayı istemediği bir diğer isim de Henry Onyekuru.

Sezon başında transferi için büyük çaba harcanan, ancak Everton’ın Monaco’ya 15 milyon Euro’ya sattığı Nijeryalı futbolcu, devre arasında Cim Bom’a dönerken sıtma hastalığı sebebiyle bir süre takımdan ayrı kaldı. Buna rağmen hızlı bir şekilde formasına kavuşan ve daha çıktığı ilk maçta sürati ve tekniğiyle kendisine hayran bırakan 22 yaşındaki kanat oyuncusu, teknik direktör Fatih Terim’in bir kez daha kadrosunda görmeyi en çok istediği oyuncuların başında geliyor.

Sarı- Kırmızılılar’ın genç yıldızı bu kez bonservisiyle almak istediği ve 8 milyon Euro’yu gözden çıkardığı da gelen haberler arasında.