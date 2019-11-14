Galatasaray Onyekuru için harekete geçti

Bir yandan muhalefetin erken seçim baskısıyla yüzleşmeye çalışan Galatasaray Yönetimi, diğer taraftan transfer çalışmalarını aksatmamak üzere temaslarda bulunuyor. Sarı- Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim’in, sezonun ikinci yarısında mutlaka kadrosunda görmek istediği Henry Onyekuru’nun transferi için bir kez daha düğmeye basıyor. Yönetim, bu hafta Fransa’ya temsilci göndererek, Monaco ile görüşmeleri sonuçlandırmaya hazırlanıyor. Bundan önce gerçekleşen temasların olumlu geçtiği, aradaki tek pürüzün, sözleşmenin süresiyle ilgili olduğu öğrenildi.

Monaco 6 ayı kabul ediyor

Galatasaray, Onyekuru’yu 1.5 yıllığına kiralayıp gelecek sezonun kadrosunda da yer vermek istiyor. Nijeryalı futbolcuyu sezon başında 15 milyon Euro ödeyerek renklerine bağlayan Monaco ise kontratın 6 ay olması konusunda ısrarcı. Bu hafta Fransa’ya gönderilecek temsilci, işte bu pürüzü de ortadan kaldırmaya çalışacak.

Fransa’da aradığını bulamadı

Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan 22 yaşındaki kanat oyuncusu, Monaco’nun ligde en son oynadığı ve Dijon’u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada yedekler arasında yer aldı. Fransa’da aradığını bulamayan Onyekuru da, geçen sezon müthiş bir patlama yaşadığı Galatasaray’a geri dönmeyi çok istiyor. Terim, Henry Onyekuru’nun transfer edilmesi halinde, takımdaki temponun bir üst seviyeye çıkacağını düşünüyor.