Galatasaray, Olimpik Marsilya maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. haftasında 25 Kasım Perşembe günü sahasında Fransız temsilcisi Olimpik Marsilya ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı belirtildi. İdmanın ana bölümünde savunma ve hücum varyasyonları üzerinde durulduğu aktarıldı.
Galatasaray, Marsilya maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
AA