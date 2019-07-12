Galatasaray Okay Yokuşlu için bastırıyor

Galatasaray, Celta Vigo’da forma giyen Milli yıldız için harekete geçmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Fatih Terim geçen sezon Finansal Fair-Play nedeniyle transfer edilemeyen 25 yaşındaki oyuncuda ısrarcı olunca yönetim düğmeye bastı.

Emre Mor transferi sırasında iyi ilişkiler kurulan İspanyol ekibiyle Okay için masaya oturulacak.

Cim Bom’un önceliği genç oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak. Aslan, Standard Liege’den renklerine bağladığı Luyindama’nın transferindeki taktiği uygulayacak.

Okay için 3 milyon Euro kiralama bedelini gözden çıkaran Cim Bom, 5 milyon Euro da satın alma opsiyonuyla toplamda 8 milyon Euro’yla Celta’nın kapısını çalıp transferi bitirmeye çalışacak