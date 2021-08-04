Galatasaray, Oğulcan transferinden Ç. Rizespor ile anlaştı

Galatasaray 'ın bir başka Süper Lig ekibi Ç. Rizespor 'dan transfer ettiği ancak tartışmalara sebep olan Oğulcan Çağlayan transferi konusunda iki kulübü anlaşma sağladı.

Oğulcan Çağlayan'ın 1,2 milyon Euro'luk cezası için TFF Tahkim Kuruluna giden ve ret yanıtı alan Galatasaray, bu gelişmenin ardından eski kulübü ile anlaşma yoluna gitti.

A Spor'un haberine göre, Galatasaray'dan Emre Taşdemir ve Ali Yavuz Kol bonservisiyle, Yunus Akgün kiralık olarak Ç. Rizespor'a verilecek. Transferlerin tamamlanmasının ardından Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'a yeni sezon için lisans çıkartabilecek.







