Galatasaray - OGM Ormanspor maç sonucu: 82-76

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2. hafta maçında Galatasaray, OGM Ormanspor’u 82-76 yendi.

08 Ekim 2020, Perşembe 00:29 Son Güncelleme:
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Galatasaray - OGM Ormanspor maç sonucu: 82-76

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2. hafta maçında Galatasaray, OGM Ormanspor’u 82-76 yendi.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Yener Yılmaz, Ozan Gönen, Cemil Uygül

Galatasaray: Asena Yalçın 6, Williams 24, Cansu Köksal, Steinberga 4, Alarie 17, Meltem Yıldızhan, Pelin Derya Bilgiç 22, Sude Yılmaz, Mısra Albayrak, Hruscakova 9

OGM Ormanspor: Robinson 11, Nilay Kartaltepe 3, Damla Gezgin 3, Sykes 13, Walker 7, Williams 24, Sinem Ataş 3, Şerife Alperi Onar 10, Meltem Avcı 2, Nazlı Bircan Gökdemir

1. Periyot: 14-19

Devre: 34-32

3. Periyot: 54-47

Beş faulle çıkan: 39.20 Walker (OGM Ormanspor)

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