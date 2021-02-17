Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Kirinthinas, "Galatasaray, Ocak ayında Ferreira'yı kiralık olarak transfer etmek isteri. Ancak Valencia görüşmelere daha önce başlamıştı. Dolayısıyla kiralık olarak Valencia'ya gitti; ama Valencia'nın satın alma opsiyonu yok. Her şey bu 3 aya bağlı; İspanya'da iyi bir performans sergilerse, Valencia tüm haklarını almak isteyebilir. Benfica, onun için 20 milyon Euro'dan aşağı istemez. Bir yıl önce olsaydı, yani pandemi öncesi koşullarda 40 milyon Euro'ydu satış bedeli. Benfica onun durumuna bakacak. Halihazırda elinde güçlü stoperler var. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mi oynayacak, bütçesi ne olacak? Tüm bunlar, lakabı Hiero ya da Ferro olan, futbolcuyla ilgili kararını etkileyecek" dedi.

SEZON SONU?

Ferro'nun potansiyle yüksek bir stoper olduğuna dikkat çeken Kirinthinas, "Belli maçlar ona yönelik güvenin azalmasına neden oldu. Ama hiç kuşku yok ki iyi bir stoper. Fatih Terim'in Rui Costa ile olan iyi ilişkileri tıpkı Gedson Fernandez transferinde olduğu gibi bu transferde Galatasaray'ın işini kolaylaştırır. Ama önümüzdeki 3 ayda Ferro'nun performansı belirleyici olacak. Galatasaray sezon sonunda yeniden talip olacak mı? Valencia, satın alma opsiyonuna sahip olmamasına karşın, onun bütün haklarını almak isteyecek mi? Benfica yeni sezonda onu değerlendirmek isteyecek mi? Tüm bu sorulara şimdiden cevap vermek mümkün değil" şeklinde konuştu,

GEDSON DAHA ÇOK ÇALIŞMALI, DAHA HIRSLI OLMALI

Benfica'dan Galatasaray'a gelen Gedson'a da değinen Sergio Kirinthinas, "Topla çok iyi bir oyuncu, direkt kaleyi düşünür mü? Ama daha hırslı, agresif olması gerekir, Hava toplarında, pas trafiğinde kendini çok geliştirmeli. Benfica birinci takımında, başlangıçta çok iyi maçlar çıkardı. Avrupa Ligi maçında Galatasaray'a karşı da çok iyi oynamıştı. Ama sonra takımın kötü gidişine paralel ciddi bir düşüş yaşadı. Galatasaray onun için büyük bir fırsat. Bence çok çalışarak, bu fırsatı başarıya dönüştürmeyi düşünmeli. Potansiyeli büyük, ama daha çok istemeli, daha hırslı olmalı" dedi,