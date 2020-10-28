Galatasaray Ocak ayında Leipzig ile Saracchi transferini görüşecek!
Galatasaray, Alman ekibi Leipzig'den 1,5 yıllığına kiraladığı Saracchi'nin performansından memnun kaldı. Sarı kırmızılılar, Uruguaylı futbolcuyu kadrosuna katmak için Ocak ayında kulübüyle görüşme gerçekleştirecek.
Galatasaray sezon devre arasında Leipzig’den 1.5 yıllığına kiralanan Marcelo Saracchi’nin tapusunu almak için harekete geçiyor... Bu sezonki performansı büyük beğeni toplayar Uruguaylı yıldız konusunda devre arası Leipzig’le masaya oturulacak. Alman kulübünün Saracchi’yi kadrosunda düşünmemesi Sarı-Kırmızılılar’ı umutlardırıyor. yapılacak teklif merakla bekleniyor. (Takvim)