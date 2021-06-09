Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray 'da orta saha için sürpriz bir aday gündeme geldi.

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre, sarı kırmızılı kulüp İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'da forma giyen Jacob Murphy'i gündemine aldı. Haberde Galatasaray'ın Premier Lig ekipleriyle yarış halinde olduğu belirtildi. Nitekim, 26 yaşındaki futbolcu Southampton, Leeds, Burnley ve Watford'un listesinde bulunuyor.









31 maçta forma giydi

Newcastle United ile sözleşmesi 30 Haziran 2021 tarihinde sona erecek olan Murphy, siyah beyazlılarla geçtiğimiz sezon lig ve kupa olmak üzere çıktığı toplam 31 maçta 3 kez rakip ağları havalandırırken 4 de asiste imza attı.