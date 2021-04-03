Galatasaray-Nesibe Aydın maçı ertelendi!

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda iki oyuncunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve bugün oynanacak Nesibe Aydın karşılaşmasının ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına bu sabah (3 Nisan Cumartesi) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve iki oyuncumuzun daha test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu sonuçlarla birlikte takımımızdaki toplam pozitif vaka sayısı yedi olmuştur. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun "Basketbola Geri Dönüş Protokolü"ndeki ilgili madde uyarınca, takımımızın bugün oynayacağı Nesibe Aydın müsabakası ileri bir tarihe ertelenmiştir.











