2018-2019 transfer döneminde Portekiz Ligi ekiplerinden Chaves'ten 4 milyon Euro karşılığında transfer edilen Marcao, kısa sürede savunmanın vazgeçilmezi oldu. Brezilyalı'nın savunmadaki partneri Victor Nelsson da yaz transfer döneminde takıma katılırken, Marcao ile yakaladığı uyumla ön plana çıktı. İki futbolcu, özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde, Galatasaray 'ın; Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova'nın yer aldığı gruptan lider çıkmasında büyük pay sahibi oldu. Hâl böyle olunca Marcao ve Nelsson'un gösterdiği bu performans, Avrupa devlerinin de ilgisini çekti.

Nelsson için tek yol...

İngiliz devi Manchester United'ın, Marcao'yu takibe aldığı öğrenildi. Galatasaray Yönetimi'nin, 25 yaşındaki futbolcu için 20 milyon Euro ve sonraki satıştan pay talep etmesi bekleniyor. Marcao'nun partneri Nelsson için de İtalya'nın köklü kulüplerinden İnter devreye girdi. Cim Bom, Danimarkalı'yı tek bir şartla satmaya sıcak bakıyor. O da Nelsson'un, 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin ödenmesi.

Avrupa'da devam edecekler ama!

Bir diğer tarafta da geçtiğimiz günlerde Mısır kulübü Zamalek'ten 4 milyon Dolar karşılığında bonservisi alınan Mostafa Mohamed'i, Fransızlar takip ediyor. Lille ve Marsilya, 24 yaşındaki golcü için devreye girdi. Aslan'ın, Mohamed için belirlediği bonservis bedeli ise 10 milyon Euro. Sezonun ikinci yarısında Avrupa'da yoluna devam edecek olan Cim Bom, üç oyuncusunu satılması halinde toplamda en az 55 milyon Euro'luk bir geliri kasasına koymayı hedefliyor.

Metin Karabaş