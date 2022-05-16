Ekrem Memnun'la istediği sonuçları alamayan Galatasaray Nef, Andreas Pistiolis yönetiminde uçuşa geçti... Yunan başantrenör, Sarı-Kırmızılı macerasına Beşiktaş Icrypex derbisiyle giriş yaptı ve aldığı galibiyetle rüya gibi bir başlangıç yaptı.

İki derbiyi zaferle taçlandırdı

Genç hoca ardından seriye bağladı! Çok zorlu maçlara çıksa da Pistiolis adeta basketbol camiasına ligde kaybetmeyi unutturdu. Pınar Karşıyaka ve Semt77 Yalovaspor galibiyetleriyle 3 maçlık seri yakalayan başarılı koç, Fenerbahçe Beko derbisinden de alnının akıyla çıkmayı başardı ve 4'te 4'le şov yaptı.

Avrupa şampiyonuna şans tanımadı

Ancak Pistiolis ve öğrencilerinin durmaya niyeti yoktu... Sırasıyla; HDI Afyon Belediye, Tofaş ve Türk Telekom'u da deviren Cimbom, ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Finali'nde, son FIBA Avrupa Kupası şampiyonu Bahçeşehir Koleji'yle eşleşti. İlk maçında rakibini 91-76'yla geçen Sarı-Kırmızılılar bu akşam da 94-98 kazanarak seride durumu 2-0'a getirip, yarı finale yükseldi.

Şampiyonluk umutları güçlü

Bu sonuçla Andreas Pistiolis ligde henüz mağlubiyetle tanışmayarak Galatasaray'ın başında çıktığı 9 maçı da kazandı ve Aslan'ın şampiyonluk umutlarını güçlendirdi.







