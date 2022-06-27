Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Nef, son olarak Pınar Karşıyaka forması giyen Yunus Emre Sonsırma'yı kadrosuna kattı.

Sarı Kırmızılı ekipten yapılan açıklamaya göre Yunus Emre Sonsırma ile 2 yıllık anlaşma sağlandı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Nef, 2022-23 sezonu transfer çalışmalarını Yunus Emre Sonsırma’yı kadrosuna katarak sürdürdü. 2019 yılından beri Pınar Karşıyaka forması ile ING Basketbol Süper Ligi’nde izlediğimiz Yunus Emre Sonsırma’ya gelecek sezondan itibaren 2 yıl boyunca terleteceği sarı kırmızılı formamız altında üstün başarılar diliyoruz."

Yunus Emre Sonsırma Kimdir?

Basketbola Darüşşafaka alt yapısında başlayan Yunus Emre Sonsırma 18 yaşına geldiğinde 2009-2010 sezonunda Darüşşafaka forması ile Süper Lig ’de oynama şansını yakaladı. İlk sezonunda 8 lig maçında forma giyen Yunus Emre 2012 yılına kadar 3 sezon Darüşşafaka formasını giydi.

2012/13 sezonunda Basketbol Süper Ligi’nin yeni ekiplerinden Olin Edirne ile imzaladı. Buradaki performansı ile sonraki iki sezonda formasını giyeceği Pınar Karşıyaka’ya transfer oldu. 2015/16 sezonu başında Demir İnşaat Büyükçekmece, 2016/18 yılları arasında ise Eskişehir Basket forması ile kariyerine devam etti.

2018/19 sezonunda 31 maçta giydiği Türk Telekom forması ile 5.0 sayı, 1.55 ribaunt, 1.39 asist istatistikleri ile oynadı. Ankara’da geçirdiği bir sezonun sonrasında yeniden İzmir’e hareket ederek 3 sezonluk Pınar Karşıyaka macerasına başladı. Geçtiğimiz sezon forma giydiği 32 maçta 4.75 sayı, 1.88 ribaunt, 1,69 asist ortalamaları ile oynadı.

Profesyonel Kariyeri

2009/12 Darüşşafaka

2012/13 Olin Edirne

2013/15 Pınar Karşıyaka

2015/16 D.İ Büyükçekmece

2016/18 Eskişehir Basket

2018/19 Türk Telekom

2019/22 Pınar Karşıyaka



