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Galatasaray Nef, Yunus Emre Sonsırma'yı kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Nef, son olarak Pınar Karşıyaka forması giyen Yunus Emre Sonsırma'yı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Yunus Emre Sonsırma 2 yıl boyunca Sarı-Kırmızılı formayı giyecek.

27 Haziran 2022, Pazartesi 20:32 Son Güncelleme:
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Galatasaray Nef, Yunus Emre Sonsırma'yı kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Nef, son olarak Pınar Karşıyaka forması giyen Yunus Emre Sonsırma'yı kadrosuna kattı.

Sarı Kırmızılı ekipten yapılan açıklamaya göre Yunus Emre Sonsırma ile 2 yıllık anlaşma sağlandı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Nef, 2022-23 sezonu transfer çalışmalarını Yunus Emre Sonsırma’yı kadrosuna katarak sürdürdü. 2019 yılından beri Pınar Karşıyaka forması ile ING Basketbol Süper Ligi’nde izlediğimiz Yunus Emre Sonsırma’ya gelecek sezondan itibaren 2 yıl boyunca terleteceği sarı kırmızılı formamız altında üstün başarılar diliyoruz."

Yunus Emre Sonsırma Kimdir?

Basketbola Darüşşafaka alt yapısında başlayan Yunus Emre Sonsırma 18 yaşına geldiğinde 2009-2010 sezonunda Darüşşafaka forması ile Süper Lig ’de oynama şansını yakaladı. İlk sezonunda 8 lig maçında forma giyen Yunus Emre 2012 yılına kadar 3 sezon Darüşşafaka formasını giydi.

2012/13 sezonunda Basketbol Süper Ligi’nin yeni ekiplerinden Olin Edirne ile imzaladı. Buradaki performansı ile sonraki iki sezonda formasını giyeceği Pınar Karşıyaka’ya transfer oldu. 2015/16 sezonu başında Demir İnşaat Büyükçekmece, 2016/18 yılları arasında ise Eskişehir Basket forması ile kariyerine devam etti.

2018/19 sezonunda 31 maçta giydiği Türk Telekom forması ile 5.0 sayı, 1.55 ribaunt, 1.39 asist istatistikleri ile oynadı. Ankara’da geçirdiği bir sezonun sonrasında yeniden İzmir’e hareket ederek 3 sezonluk Pınar Karşıyaka macerasına başladı. Geçtiğimiz sezon forma giydiği 32 maçta 4.75 sayı, 1.88 ribaunt, 1,69 asist ortalamaları ile oynadı.

Profesyonel Kariyeri 

2009/12 Darüşşafaka 

2012/13 Olin Edirne

2013/15 Pınar Karşıyaka

2015/16 D.İ Büyükçekmece

2016/18 Eskişehir Basket

2018/19 Türk Telekom

2019/22 Pınar Karşıyaka

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