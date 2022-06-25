Galatasaray Nef, son iki sezondur Yunanistan Ligi’nde Ionikos Nikaias forması giyen kısa forvet Muhaymin Mustafa ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Nef, 201 cm boyundaki kısa forvet Muhaymin Mustafa ile sözleşme imzaladı. Son iki sezondur Yunanistan Ligi’nde Ionikos Nikaias takımında forma giyen oyuncumuza Galatasaray Nef’e hoş geldin diyor, başarılarla dolu sağlıklı bir sezon diliyoruz.

Yüksek öğrenim için KKTC’ye taşınan Sudanlı bir ailenin çocuğu olarak Lefkoşe’de dünyaya gelen Muhaymin Mustafa, çocukluk yıllarını Girne’de geçirdi. 10 yaşında geldiğinde Anadolu Efes tarafından keşfedilerek İstanbul’a geldi.









2015-2016 sezonunda ilk profesyonel çıkışını o dönem Anadolu Efes’in pilot takımı olan Pertevniyal ile TBL’de gerçekleştirdi. 2017’de ilk Süper Lig maçına Pınar Karşıyaka karşısında çıktı. 9 Ocak 2018’de çift lisans ile TBL’de mücadele eden İstanbulspor ve Anadolu Efes’te forma giymeye başladı.

2018-2020 yılları arasında 2 sezon boyunca Tofaş forması ile ING Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Muhaymin, 2020 yazında Yunanistan Ligi ekiplerinden Ionikos Nikaias’a transfer oldu. Buradaki ilk sezonunda 4.9 sayı, 2.9 ribaunt, ve 1.2 top çalma ortalamaları ile oynadı. Geçtiğimiz sezon ise Yunanistan Ligi’nde forma giydiği 20 maçta 8.4 sayı, 4.6 ribaunt ve 1.3 assist, FIBA Europe Cup’ta ise 9.3 sayı, 5 ribaund ve 1.5 asist ortalamaları ortalamaları yakaladı.

Aynı zamanda Türk Milli Takımı U16, U17, U18 ve U20 kategorilerinde de forma giyen Muhaymin Mustafa, 2015 U16 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda üçüncü, 2016 U17 Dünya Basketbol Şampiyonası’nda ikinci olma başarısı gösteren kadrolarda da yer aldı.

Profesyonel Kariyeri

2015-20 Anadolu Efes

2015-16 Pertevniyal

2016-17 Anadolu Efes Gelişim

2018 İstanbulspor Beylikdüzü

2018-20 Tofaş

2020-22 Ionikos Nikaias