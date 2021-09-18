Galatasaray NEF - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 91-75

Galatasaray NEF, 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına TOFAŞ Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada bugün Fenerbahçe Beko ile karşılaştı. Sarı kırmızılı takım, Fenerbahçe Beko’yu 91-75 mağlup ederek turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

İlk yarıyı Dee Bost ve Kerry Blackshear’in toplamda 29 sayılık mükemmel katkısıyla 50-39 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte özellikle dış atışlarda etkili olan Cim Bom, Okben Ulubay, Blackshear ve Sadık’ın isabetleriyle farkı korudu. Son çeyreğe Dee Bost’un üst üste üçlükleriyle başlayan ve kısa zamanda farkı 20’li hanelere çıkan Galatasaray NEF maçı 91-75 kazanarak turnuvayı üçüncü tamamladı.

Sarı kırmızılılarda Dee Bost, 23 sayı 11 asistlik performansıyla double-double yaptı. Kerry Blackshear yüzde 81 şut isabetiyle 22 sayı kaydetti ve 4 de ribaunt aldı. De Vaughn Akoon-Purcell ise 17 sayı, 4 asist ve 3 top çalma ile maçı tamamladı.

1.Periyot: 22-19

2.Periyot: 28-20 (50-39)

3.Periyot: 19-15 (69-54)

4.Periyot: 22-21