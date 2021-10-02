MENÜ

Galatasaray Nef-Darüşşafaka maç sonucu: 101-107

ING Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Darüşşafaka, normal süresi 79-79, birinci uzatma bölümü ise 91-91 biten maçta Galatasaray Nef'i ikinci uzatma sonucunda 107-101 yendi.

02 Ekim 2021, Cumartesi 23:29 Son Güncelleme:
- A +
Galatasaray Nef-Darüşşafaka maç sonucu: 101-107

Karşılaşmanın ilk periyodu 20-13 Darüşşafaka'nın üstünlüğüyle geçilirken, ikinci periyotta oyuna ağırlığını koyan Galatasaray Nef, soyunma odasına 46-36 önde gitti.

Sarı-kırmızılı takım maçın üçüncü çeyreğini de 65-58 önde tamamlarken, Darüşşafaka'nın dördüncü periyotta oyunu dengelemesiyle maçın normal süresi 79-79 berabere tamamlandı ve uzatmaya gidildi.

Müsabakanın ilk uzatması 91-91 eşitlikle sonuçlandı. İkinci uzatmada rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Darüşşafaka, salondan 107-101 galip ayrıldı.

AA

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...