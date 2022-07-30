Galatasaray Ndombele için devrede

Geçen sezonu Lyon'da kiralık geçiren ve Tottenham'ın yeni sezon kadrosunda düşünülmediği öğrenilen 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun kiralanması için bir teklif daha yapılacak. Ada basınına göre Fransız futbolcunun en ciddi talibi Galatasaray . Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın, Türkiye'ye gitmek istemeyen Ndombele'yi ikna etmesi gerekiyor. Yıldız futbolcuyla bu hafta bir görüşme daha gerçekleşeceği öğrenildi. Oyuncu Cim Bom'un teklifini kabul ederse, İngiliz kulübü Tottenham'ın 1.5-2 milyon Euro civarında bir kiralama bedeliyle bu transfere onay verebileceği belirtiliyor.



