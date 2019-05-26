Galatasaray Ndiaye ile yollarını ayırdı

Sezon başında Stoke City’den kiralanan Badou Ndiaye ile Galatasaray’ın yolları ayrıldı.

Senegalli futbolcu dün akşam şampiyonluk kutlamalarının ardından sarı kırmızılılara veda etti. Kiralama bedeliyle birlikte bir sezonluk maliyeti 3 milyon 700 bin Euro’ya ulaşan Ndiaye’nin menajeri William D’Avila ile görüşen yöneticiler, herhangi bir teklifte bulunmayacaklarını bildirdi.

Diğer taraftan Stoke City Menajeri Nathan Jones’ın Ndiaye’nin yeniden kiralanmasına karşı çıktığı belirtildi. Jones, Senegalli futbolcuyu yaz kampına götürüp deneyecek. Stoke yönetimi, Afrika Uluslar Kupası’nda Senegal forması giyecek olan Ndiaye’nin burada piyasasının artmasını bekliyor.