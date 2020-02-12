Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Alanyaspor'u ağırlıyor.

Hatırlanacağı üzere ilk maçı Alanyaspor kendi evinde 2-0 kazanarak büyük avantaj elde etmişti.

Maçın 9. dakikasında Galatasaray Emre Akbaba'nın golüyle öne geçse de, 31'de Bammou Alanya'ya beraberliği getirdi. Konuk ekip İstanbul deplasmanında golü bulunca büyük avantaj elde etmiş oldu.

Bammou'nun golüyle maçın uzama ihtimali de ortadan kalktı.

Galatasaray nasıl tur atlar?

Cim Bom tur atlaması için maçı 2 farkla kazanması yeterli değil. Çünkü maçı 3-1 kazansa dahi, toplamda skor 3-3 olacak ancak deplasmanda gol atan Alanya turu geçen taraf olacak. Bu yüzde Galatasaray'ın maçı kesinlikle en az 3 farklı kazanması gerekiyor. 4-1, 5-2, ya da 6-3'lük gibi ya da daha farklı skorlar Cim Bom'un turu geçmesini sağlayacak. Ancak 2 farkın olduğu her skor Erol Bulut'un ekibini yarı finale taşıyacak.