Başakşehir’in deplasmanda Beşiktaş’a yenilmesiyle Galatasaray 6 puanlık farkı, Kadıköy’de kazanması halinde 3’e indirme şansı yakalamıştı. Ancak Fenerbahçe deplasmanlarındaki kazanamama kabusu devam edince hesaplar yine karıştı. 1-1 biten derbinin ardından puanını 56’ya çıkaran Sarı-Kırmızılılar’la lider arasında 5 puan fark kaldı. Dolayısıyla futbolseverler bitime 6 hafta kala eline kağıt kalemi aldı.

Galatasaray nasıl şampiyon olur?

Ortadaki en net senaryolar ise şu: En başta Galatasaray tüm maçlarını kazanmak zorunda. Buna karşılık lider Başakşehir 6’da 6 yaparsa tarihe geçip şampiyon olacak. Ancak Turuncu-Lacivertliler’in bunu başarabilmek için deplasmanda Galatasaray’ı yenmesi gerekecek.

Tek deplasmanı Sivas!

Aslantepe’deki maçı Galatasaray’ın kazanması halinde ise ipler Sarı- Kırmızılılar’a dönecek. Çünkü Başakşehir’in, Galatasaray’a yenilmesi halinde diğer 5 maçta alacağı tek beraberlik bile Fatih Terim ve öğrencilerinin zafere ulaşmasını sağlayacak. Çünkü sezonun ilk yarısında Başakşehir ile Aslan arasında oynanan maç 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı. Bu nedenle ikili averajı eline alacak olan Cim Bom hedefi yakalayacak. Sezon sonuna kadar evinde 3 maç oynayacak Aslan; Kayseri, Beşiktaş ve Başakşehir’le kozlarını paylaşacak. Son 6 maçının 4’ünü içeride oynayacak olan Başakşehir ise yalnızca 31. haftada Sivas deplasmanı için İstanbul dışına çıkacak. Rize, Göztepe, Ankaragücü ve Alanya’yı ağırlayacak.