Galatasaray nasıl değişti? Donk ve hızlı oyun

Galatasaray, Milli Takım arasından sonra sezonun en iyi istatistiklerine ulaşırken zirvenin ortağı oldu. Galatasaray'da koronavirüs ve sakatlıklar nedeniyle yaşanan zorunlu değişiklikler ile Fatih Terim'in kritik tercihleri takımı adeta şaha kaldırdı. Omar, Luyindama, Arda, Babel, Belhanda gibi isimleri kullanamayan Galatasaray'a bu 'zorunlu' değişiklikler fayda sağladı. Savunmadan çıkışlarda sorun yaşayan Luyindama yerine Donk'un oynaması ve daha hareketli isimlerin sahada oluşu Galatasaray'ı değiştirdi

Mehmet Altıparmak açıklamıştı! 'Luyindama üzerine oynadık'

Galatasaray karşısında sezonun 4.haftasında 2-0 kazanan ve ilerleyen haftalarda görevinden ayrılan teknik direktör Mehmet Altıparmak, bir youtube kanalında oyun stratejisini açıklamıştı. Mehmet Altıparmak, "Marcao topla iyi çıkabilen ve ayağı çok iyi bir oyuncu dolayısıyla biz topun Luyindama'dan çıkmasını tercih etmiştik. Hem risk almayı seven hem de pas oranı düşük bir oyuncuydu" ifadelerini kullanmıştı.

Fatih Terim son 3 haftada Marcao ile birlikte Donk'u oynattı ve Marcao'nun topla çıkış konusunda üzerindeki yükü aldı. Donk aynı zamanda bir orta saha oyuncusu olduğu için pas başarı oranı daha yüksek.

Bu sezon Luyindama'nın pas başarı oranı %84 olarak gerçekleşirken özelikle puan kaybı yaşanan Fenerbahçe, Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarında ise oldukça aşağıya düşmüştü.

Galatasaray 0-0 Fenerbahçe / Luyindama pas: 58 isabetli pas oranı: %79

Kasımpaşa 2-0 Galatasaray / Luyindama pas: 73 isabetli pas oranı: %84

Galatasaray 0-0 Fenerbahçe / Luyindama pas: 29 isabetli pas oranı: %72

Donk ise son üç haftada Galatasaray'ın savunma hattında görev yaparken pas başarı oranı %89 olarak gerçekleşti.

Galatasaray 1-1 Kayserispor / Donk pas: 72 isabetli pas oranı: %89

Ç.Rizespor 0-4 Galatasaray / Donk pas: 56 isabetli pas oranı: %95





HAREKETLİ ÖN TARAF: Emre Kılınç - Feghouli - Oğulcan - Emre Akbaba

Galatasaray'ın savunmada çözdüğü sorunların dışında Fatih Terim bir hamle daha yaptı. Yine çok konuşulan konulardan biri gündeme geldi: Onyekuru'nun takımdan ayrılmasından sonra ön tarafta rakip defans arkasına koşu yapabilen, süratli oyuncu eksikliği...Birbirine benzer özellikleri olan Arda, Babel, Belhanda gibi isimlerin yerine oynayan gençlerden Oğulcan ve pozisyonları değişen Emre Kılınç ile Feghouli takıma adeta dinamizm kattı

Galatasaray - Fenerbahçe maçı GS ısı haritası

--------------- > Atak yönü

Galatasaray - Hatayspor maçı GS ısı haritası

--------------- > Atak yönü

Galatasaray ligin şut, ceza sahasına girme ve pas değerlerinde zirve yaptı. Hafta hafta istatistiklere bakıldığı zaman sezon geneli ile fark çok net biçimde ortaya çıkıyor

Galatasaray aynı zamanda OPTA istatistiklerine göre Kayserispor maçında 51 kez rakip ceza sahasında topla buluşup sezonun rekorunu kırarken yine 4-0 kazanılan Ç.Rizespor maçında 16 oyuncunun 12 tanesini rakip ceza sahasında topla buluşturdu. Galatasaray sözü geçen iki maçta kaleye 23 isabetli şut çekti

Ç. Rizespor maçı Galatasaraylı oyuncuların ceza sahasında topla oynama sayıları

Diagne - 8

Oğulcan - 7

Emre A. - 7

Marcao - 2

Emre T. - 2

Taylan - 2

Donk - 1

Kerem - 1

Ali Yavuz - 1

Emre K. - 1

Feghouli - 1

Sekidika - 1

Galatasaray'da topun savunmadan daha iyi çıkması ile birlikte 2.bölgede oynayan isimlerden başta Taylan olmak üzere Emre Kılınç, Emre Akbaba ve Feghouli'nin etkinliği arttı ve topun rakip ceza sahasına daha çabuk ve daha çok gitmesine neden oldu. Bu durumda hem istatistiklere hem de sonuçlar yansıdı. Bir nevi 'Yeni Galatasaray' ortaya çıkarken son maçta kadroda yer almasına rağmen Arda, Belhanda gibi isimler ilk 11 başlamadı.

Takımdaki yaş ortalamasının azalması aynı zamanda ikinci yarı gol atma sayısını da değiştirdi. Galatasaray ilk 8 haftada maçların 2.yarılarında sadece 3 gol atabilmişti. Son 3 haftada ise maçların 2.yarılarında 6 gol atmayı başardı

İlk 8 hafta / İlk Yarı GS Gol: 8 - 2.Yarı GS Gol: 3

Son 3 hafta / İlk Yarı GS Gol: 2 - 2.Yarı GS Gol: 6





Tolga Kuru / fanatik.com.tr



