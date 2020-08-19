Galatasaray kulübü, altyapısından yetişen ve Fransa'nın Lille takımına transfer olan 18 yaşındaki Mustafa Kapı için Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirim yaptı. Galatasaray'ın Ligue 1 ekibine bu transferin gerçekleşmesi ile birlikte yetiştirme bedeli olarak 300 bin Euro alacağı öğrenildi.