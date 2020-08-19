Galatasaray Mustafa Kapı'yı açıkladı! 300 bin Euro...

Galatasaray kulübü, altyapısından yetişen ve Fransa'nın Lille takımına transfer olan Mustafa Kapı için TFF'ye bildirim yaptı. Galatasaray'ın Ligue 1 ekibine bu transferin gerçekleşmesi neticesinde yetiştirme bedeli olarak 300 bin Euro alacağı öğrenildi

19 Ağustos 2020, Çarşamba 18:53 Son Güncelleme:
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Galatasaray Mustafa Kapı'yı açıkladı! 300 bin Euro...

Galatasaray kulübü, altyapısından yetişen ve Fransa'nın Lille takımına transfer olan 18 yaşındaki Mustafa Kapı için Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirim yaptı. Galatasaray'ın Ligue 1 ekibine bu transferin gerçekleşmesi ile birlikte yetiştirme bedeli olarak 300 bin Euro alacağı öğrenildi.

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