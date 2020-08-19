Galatasaray Mustafa Kapı'yı açıkladı! 300 bin Euro...
Galatasaray kulübü, altyapısından yetişen ve Fransa'nın Lille takımına transfer olan Mustafa Kapı için TFF'ye bildirim yaptı. Galatasaray'ın Ligue 1 ekibine bu transferin gerçekleşmesi neticesinde yetiştirme bedeli olarak 300 bin Euro alacağı öğrenildi
Galatasaray kulübü, altyapısından yetişen ve Fransa'nın Lille takımına transfer olan 18 yaşındaki Mustafa Kapı için Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirim yaptı. Galatasaray'ın Ligue 1 ekibine bu transferin gerçekleşmesi ile birlikte yetiştirme bedeli olarak 300 bin Euro alacağı öğrenildi.