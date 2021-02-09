Haftayı Fenerbahçe deplasmanındaki derbi zaferiyle kapatan Galatasaray'da yüzler gülerken, yeni sezon planlaması için de kollar sıvanmış durumda. Takımdaki birçok oyuncunun sözleşmesi tekrar elden geçirilecek. Bunlardan biri, Sarı-Kırmızılı kulüpte yıllık 850 bin Euro garanti ücret karşılığında oynayan Marcao... Brezilyalı savunmacı, sezon başında menaceri aracılığıyla kontratında yenileme istediğini yönetime bildirmişti. Kulüp de bu doğrultuda hareket ederek Sambacı ile görüşmelere başladı. Avrupa kulüpleri tarafından da takip edilen 24 yaşındaki stoperle ilk temaslar olumlu geçti. Sarı-Kırmızılılar, Marcao'nun maaşını 1.4 milyon Euro seviyesine çekmeye hazırlanıyor. Ayrıca sözleşmeye 20 milyon Euro'luk bir çıkış maddesi eklenecek.

Feragatı kabul etmişti

İmzaya hazır bir diğer isim de Fernando Muslera... Sakatlık sonrası müthiş bir geri dönüşe imza atan ve kritik kurtarışlarıyla takımını ayakta tutan 34 yaşındaki file bekçisi, kariyerini bir süre daha Florya'da sürdürecek. Pandemi döneminde 3 milyon 550 bin Euro olan maaşında ciddi ölçüde bir feragatı kabul eden tecrübeli eldivenle olan sözlü anlaşma, artık resmiyete de dökülecek. Yönetimin hedefi, Nando'nun maaşını maksimum 2 milyon Euro seviyesinde tutabilmek. Muslera da bu rakamlara uzak değil, orta yol bulunmasının ise çok kısa süreceği ifade ediliyor.

Metin Karabaş