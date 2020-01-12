Cim Bom, stoper arayışlarına noktayı koymak üzere...

Luyindama’nın sakatlığı sebebiyle sezonu kapatmasının ardından bu bölgeye takviye için çalışmalara başlayan Sarı-Kırmızılılar, bir süredir Sampdoria’nın Kolombiyalı oyuncusu Murillo ile ilgileniyordu. Oyuncunun menaceriyle yapılan görüşmelerden pozitif geri dönüş alınırken, İtalyan kulübünün de transfere sıcak yaklaşması, süreci hızlandırdı.

Galatasaray Yönetimi, Murillo’yu sezon sonuna kadar kiralamaya hazırlanıyor. Teknik direktör Fatih Terim’in de onay verdiği bu transferin, önümüzdeki hafta içinde gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.