Galatasaray muhabirleri seçimin nabzını tuttu

Son sandığa kadar sürer

Uzun süredir Galatasaray ’ı takip eden, birçok seçim gören bir muhabir olarak şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki yakın tarihin en önemli seçimlerinden biri gerçekleşecek. Daha önceki seçim kulislerinde hangi adayın kaç oy alacağının artı-eksi 100 oyla bilinebildiği bir durumdan, kimin başkan olacağının son sandıkta kesinleşeceği bir ortama gelindi. Bunda birçok etken var elbette; seçim tarihinin değişmesinden sonra çıkan adaylara gelen tepkiler, Adnan Polat dışında eski başkanların destek verdiği ismi zikretmekten kaçınması, çok aday olmasına rağmen, yönetimlerin yeterli görülmemesi gibi... Aslan bugün yeni başkanını seçecek, ancak sonuç son yıllarda camia içindeki mutsuz, gergin ortamın yerini tekrar birlik, beraberliğe çevirmeye yetecek gibi durmuyor.

Yalımcan Sarpyel / Türkiye Gazetesi

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Sonucu lise belirleyecek

Galatasaray uzun yıllar sonrada hatırlanacak bir seçimsüreci yaşadı.Beş aday listelerini kritik isimlerlesüslerken vaatlerini deart arda sıraladı. MetinÖztürk, bir adımileri giderek gelecek yıl ‘seçim’ kozunu oynadı. Hamamcıoğlu, Columbusprojesiylesomut bir adımattı.Yiğit Şardan, geçmişteyaptıklarınıreferans olarak gösterdi.Burak Elmas ilk 100günplanını devreye soktu. İbrahimÖzdemiriseteknikdirektör hamlesini yaparak üyelerin karşısına çıkmayı tercih etti.Sosyal medyada Galatasaray taraftarınınbaşkan adayı belli.Ancak Sarı-Kırmızılılar'ınbaşkanını lise belirleyecek. Galatasaray’da kazanan kimolursa olsun sorunlarınbitmeyeceği tek sonuç olarakgözüküyor!

Mesut Yıldırım / Sözcü

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4 aday da sürpriz olmaz

Galatasaray'da son 20 senedir takip ettiğim seçimli genel kurullar arasında ilk kez favorinin olmadığı ve görevetalip olan 5 aday arasından 4’ünün dekazanma şansının olduğu bir görev yarışı olacak. Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Yiğit Şardan… Bu 4 isim arasında hangi aday kazanırsa kazansın sürpriz olmayacaktır. Çekişmeli vekatılımın en az 4000-4500 rakamlarını bulacağı bir genel kurul olacağını düşünüyorum. Başkan kim olursa olsun artık camianın kavga ortamından uzaklaşıp iç barışı, huzuru sağlaması lazım. Son 10 yıldır Olağan Seçimli Genel Kurul yapamayan, göreve gelen yönetimlerin sürelerini tamamlayamadığı Galatasaray’ı artık mahkemekapılarından kurtarıp yeni başkan veekibinin daha 1. dakikada tüm camiayı kucaklaması gerekir

Ali Naci Küçük / Hürriyet

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Bu kez oylar bölünecek

Galatasaray’da son yılların en tarihi seçimi yaşanacak. Her oy; kulübün mali, idari vesportif geleceğineyön verecek. Çünkü artık sorunlar halının altına süpürülemeyecek boyutta. 5 adayın yarışması nedeniyle, kaç üyenin sandık başına geleceği, başkanın kim olacağında belirleyici rol oynayacak. Oyların bölüneceği bir gerçek. Liseli oyları, eskisi gibi tek adayda konsolide değil. 3 aday arasında kafa kafaya geçecek bir yarış öngörüyorum. Kuşkusuz, Fatih Terim’in ismi seçime damga vuracak birinci konu.

Cumhur Önder Arslan / Cumhuriyet