Galatasaray 'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Porto'dan Sergio Oliveira'yı kadrosuna katan Cimbom, golcü transferi için düğmeye bastı.

Mostafa Mohamed için Zamalek'e 4 milyon dolar

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kiralık satın alma opsiyonu ile transfer edilen Mostafa Mohamed'in kulübü Zamelek'e 4 milyon dolarlık ödemesi yapıldı.

Halil Dervişoğlu için teklif yapıldı

Mostafa Mohamed için somut adım atan yönetim geçen sezon Brentford'dan kiraladığı Halil Dervişoğlu için İngiliz ekibine teklif yaptı.

Brentford kiralanmasını istemiyor

22 yaşındaki golcü oyuncu için Brentford'un kararı bekleniyor. Halil Dervişoğlu'nun şu anda İngiliz ekibinin kampında olduğu, kulübü Brentford'un kiralanmasına izin vermediği belirtildi.

(Ajansspor)