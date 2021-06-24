Temmuz sonunda Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV ile karşılaşacak olan Galatasaray , golcüsü Mostafa Mohamed'e kavuştu. Sarı Kırmızılı ekibin talebi doğrultusunda Mısır kafilesinin Tokyo Olimpiyatları kadrosundan ayrılan ve Türkiye'ye dönen Mohamed, takımla çalışmalara başladı.

Instagram hesabından Florya Metin Oktay Tesisleri’nden fotoğraf çektiren Mostafa Mohammed sarı ve kırmızı kalp ile aslan emojisiyle mutlu olduğunu gösterdi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Zamalek'ten kiralanan Mohamed, Sarı Kırmızılı ekip formasıyla çıktığı 21 maçta 11 gol kaydetti.

Galatasaray, 1 Temmuz 2022'ye kadar Mohamed'in bonservisini 4 milyon dolar karşılığında alma opsiyonu bulunuyor.