Galatasaray - Mostafa Mohamed rüyası bitti!

Galatasaray, transfer döneminin son günleri yaklaşırken ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldı. Mısır'ın Zamalek kulübündeki Mostafa Mohamed ile prensip anlaşmasına varan, kulübünü de opsiyonlu kiralama yöntemiyle bonservisini almaya ikna eden Sarı-Kırmızılılar, kısa bir süre önce kötü bir haber aldı!

Abdürrahim Albayrak yıkıldı!

Transfer operasyonuyla ilgilenen İkinci Abdürrahim Albayrak'ı yıkan haber sabah erken saatlerde geldi. Golcü oyuncu, son anda Türkiye'ye gelmekten vazgeçerek Fransız ekibi Saint Etienne'in teklifini kabul etti. Mısır ekibi Zamalek de Fransızlar'ın teklifi artırması üzerine ayrılığa onay verdi. Saint Etienne bonservis bedelini 4 milyon Euro'ya çıkarınca, Zamalek kulübü Fransızlar'la el sıkıştı.

Akşam saatlerinde açıklanacak

Galatasaray'ın bugün yolunu beklediği Mostafa Mohamed akşam saatlerinde Fransa'da olacak ve Saint Etienne kulübü transferi resmen açıklayacak. Transferin bitmesine sayılı günler kala yeni arayışlara girmesi gereken Galatasaray ise büyük bir ikilemde kalmış durumda.

Diagne gidiyordu ama...

Mbiaye Diagne'yi İngiliz ekibi West Bromwich Albion'a satmayı planlayan Galatasaray, eğer 1 Şubat'a kadar yeni bir hücum oyuncusu ile anlaşamazsa, bu hamlesinden geri adım atmak zorunda kalacak.

Ömer Necati Albayrak - fanatik.com.tr özel