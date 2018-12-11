Galatasaray, Monaco’ya konuk olacak

Sarı-kırmızılılar, ULEB Avrupa Kupası A Grubu dokuzuncu maçında yarın Fransa temsilcisi Monaco ile karşı karşıya gelecek.

11 Aralık 2018, Salı 11:40
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Galatasaray, Monaco’ya konuk olacak

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 9. haftasında yarın Fransa temsilcisi Monaco’yla deplasmanda karşılaşacak.

II. Louis Stadı’nda bulunan salonda oynanacak karşılaşma TSİ 21.45’te başlayacak.

A Grubu’nda son 2 maça girilirken, Galatasaray 3 galibiyet, 5 yenilgiyle 6 takımlı grupta 5. sırada yer alıyor.

İlk 4 takım arasına girerek gruptan çıkmayı garantileyen Monaco ise 6 galibiyet ve 2 yenilgiyle lider durumda bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul’da oynanan maçı Monaco 86-85 kazanmıştı.

AA

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