Vincent ​Aboubakar'la anlaşan ancak Porto'nun "Kiralama yok. Bonservisi 30 milyon Euro" yanıtı üzerine geri adım atan Galatasaray'da rota İtalya'ya döndü.

YENİ SEZON PLANLARINDA YOK

Sarı-Kırmızılılar, Milan formasını giyen Andre Silva için harekete geçti. Portekizli yıldız geçen sezon da gündeme gelmiş ancak Milan, Sevilla ile kiralama anlaşmasına varmıştı. İspanyol kulübünün satın alma opsiyonunu kullanmadığı Andre Silva, Milan'ın da yeni sezon planlarında yer almıyor.

GEÇEN SEZON 9 GOL ATTI

Fatih Terim'in çok beğendiği isimlerden biri olan 23 yaşındaki futbolcu için İtalyan devine kiralama teklifiyapılacak. Geçen sezon La Liga'da 29 maçta 9 gol atan Silva, 2017 yılında 38 milyon Euro karşılığında Porto'dan Milan'a transfer olmuştu.

TEK SORU İŞARETİ DiZ SAKATLIĞI

Nisan ayında dizinden sakatlanan Silva'nın dönüş tarihi henüz belli değil.