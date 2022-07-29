Galatasaray Midtsjö transferini bitirdi!

Galatasaray , transfer sezonu boyunca ön libero üzerinde çok durdu. Sarı-Kırmızılılar, geçen sezondan bu yana sorunlu olan bölgedeki açığı kapatmak için hayli uğraştı. Cim Bom, daha önce Xeka ve Seri gibi isimlerle görüşürken, gündeme zaman zaman da Axel Witsel, Ndombele gibi yıldızlar da geldi. Hoffenheim forması giyen Florian Grillitsch ile anlaşma aşamasına kadar gelindi ancak bu kez maddiyat konusunda pürüz yaşandı. Aslan, son olarak da Hollanda Ligi ekiplerinden AZ Alkmaar forması giyen Fredrik Midtsjö ismine yoğunlaştı. Kırmızı-beyazlı kulüp ile yoğun bir pazarlık süreci açıldı. İlk etapta 2.5 milyon Euro önerilirken, sonrasında bu rakam 3.2 milyon Euro'ya çıktı.

İstanbul'a geliyor

AZ Alkmaar Kulübü yine yapılan teklifi yetersiz bulunca bu kez Aslan, son önerisini yaptı. Hollanda ekibi güncellenip 3.5 milyon Euro'ya çıkarılan bonservis bedelini kabul etti. Diğer yandan da Norveçli futbolcu ikna edildi. 28 yaşındaki oyuncu, seneliği 1.2 milyon Euro'dan 3 yıllık kontratı kabul etti. Taraflar arasındaki görüşmelerde pürüz kalmadığı öğrenilirken, geri sayıma geçildi. Midtsjö, bir aksilik olmazsa birkaç gün içerisinde İstanbul'a gelecek ve imzayı atacak.

Metin Karabaş







