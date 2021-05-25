MENÜ

Galatasaray, Meltem Yıldızhan'ı Nesibe Aydın'a kiraladı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Meltem Yıldızhan ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladı. 21 yaşındaki forvet, 2021-2022 sezonunda kiralık olarak Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Nesibe Aydın’da forma giyecek.

25 Mayıs 2021, Salı 22:40 Son Güncelleme:
- A +
Galatasaray, Meltem Yıldızhan'ı Nesibe Aydın'a kiraladı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Meltem Yıldızhan ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Sarı Kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Meltem Yıldızhan 2021-2022 sezonunda kiralık olarak Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Nesibe Aydın’da forma giyecek.

Galatasaray altyapısından yetişen ve A Milli Kadın Basketbol Takımı forması da giyen Meltem Yıldızhan geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı ekipte 27 lig maçında görev aldı.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...