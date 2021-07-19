Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray , skorerini İspanya'da buldu. beIN SPORTS'un haberine göre Galatasaray, son olarak Fuenlabrada forması giyen Melo Trimble ile sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon İspanya'da Fuenlabrada formasıyla 34 maça çıkan 26 yaşındaki skorer, 16.4 sayı ortalamasıyla sayı krallığında Aleksa Avramovic ile birlikte ikinci sırayı paylaşmıştı.

ABD'li oyuncu Melo Trimble, ilk Avrupa deneyimini de 2019-20 sezonunun son bölümünde İspanyol ekibi Estudiantes ile yaşamıştı.



